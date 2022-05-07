المنتدى الإجتماعي المغاربي المشرقي للتقارب يشدد على ضرورة ايجاد تسوية نهائية للنزاع في الصحراء الغربية

المنتدى الإجتماعي المغاربي المشرقي للتقارب يشدد على ضرورة ايجاد تسوية نهائية للنزاع في الصحراء الغربية

شدد المنتدى الإجتماعي المغاربي المشرقي للتقارب، على ضرورة إيجاد تسوية نهائية للنزاع في الصحراء الغربية وفق مقتضيات الشرعية الدولية تحت رعاية الأمم المتحدة ، مطالبين بضرورة فض النزاعات بالمنطقة بما يكفل حرية الشعوب وتعايشها .

و حسب بيان لوكالة الأنباء الصحراوية، فقد شهد المنتدى مداخلات لمسؤول العلاقات الخارجية والإتصال بإتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب المامي أعبيدي والأمين العام لإتحاد الصحفيين والكتاب والأدباء الصحراويين نفعي أحمد محمد ولعروصي عبد الله عضو جمعية أولياء المفقودين والمعتقلين السياسيين الصحراويين Afapradesa .

ودعا المشاركون الصحراويون في المنتدى، الى ضرورة المساهمة في دعم تسوية عاجلة وعادلة ونهائية لقضية الصحراء الغربية وفق مقتضيات الشرعية الدولية ودخول طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمغرب في مفاوضات مباشرة تحت رعاية الأمم المتحدة لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير .

كما ندد المشاركون في أشغال ورشة المنتدى المشترك بالتطبيع الأعمى وتباعته الخطيرة على القضية الفلسطينية والإستقرار بالمنطقة .

وأعرب المشاركون عن رفضهم لكل أشكال العنف والاضطهاد والظلم والفساد ، داعين لتشبيك عمل الهيئات والمنظمات وتوحيد الجهود والعمل على تحقيق العدالة و الاستقرار والسلام في المنطقة وتحقيق تطلعات شعوب المنطقة.

ليديا كبيش

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