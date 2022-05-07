المنتدى الإجتماعي العالمي يؤكد على حق الشعوب في تقرير المصير ويتضامن مع نضال المرأة الصحراوية

المنتدى الإجتماعي العالمي يؤكد على حق الشعوب في تقرير المصير ويتضامن مع نضال المرأة الصحراوية

جدد المنتدى الإجتماعي العالمي 2022 بالعاصمة المكسيكية مكسيكو خلال حفل ختامه، التأكيد على حق الشعوب في تقرير المصير للشعوب ومناهضة العنف والاضطهاد ورفض كل أشكال الإحتلال والغزو.

ودعا المنتدى من أجل عالم آخر إلى وقف الحروب و النزاعات المسلحة وتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد والسياسات الامبريالية عبر العالم .

وأورد المشاركون في أشغال المنتدى توصية للتضامن مع نضال المرأة الصحراوية ضمن بيان عام إستعرض لكفاح النساء عبر العالم .

وتطرقت عضو رابطة الطلبة الصحراويين بكوبا ام أخوتها خطري، في مداخلة لها أمام في حفل ختام الحدث، لمقاومة الشعب الصحراوي في الحرية والإستقلال

ودعت خطري المشاركين للمساهمة في إيجاد تسوية نهائية عادلة وعاجلة للنزاع في الصحراء الغربية بما يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال

كما أكدت ذات المتحدثة على ضرورة وقف خروقات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب الصحراوي وبخاصة النساء كحالة سلطانة خيا وعائلتها .

ومن جهته، طالب، عضو إتحاد الصحفيين والكتاب والأدباء الصحراويين عبد الله أنطونيو فيلاثغيث برحيل الإحتلال المغربي من الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية.

وذكر فيلاثغيث، بحالة عشرات الأسرى المدنيين الصحراويين بالسجون المغربية ، متطرقاً لجانب من معاناة الشعب الصحراوي جراء واقع التقسيم بفعل جدار الذل والعار الذي يقسم الصحراء الغربية .

كما ناشد ذات المتحدث، المشاركين للمساهمة في التحسيس بنضال الشعب الصحراوي العادل في تحقيق العدالة عبر منحه حقوقه المشروعة في الحرية والإستقلال.

رمزي أحمد توميات

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