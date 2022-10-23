المنتدى الأوروبي بأثينا يجمع على دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره و استرجاع سيادته الوطنية

23 أكتوبر، 2022

ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، أن الوفد المشارك في أشغال المنتدى الأوروبي لقوى اليسار و الخضر والتقدميين، بالعاصمة اليونانية أثينا، الذي يقوده ممثل جبهة البوليساريو، في إسبانيا، عبد الله العرابي، مرفوقا ببصيري مولاي الحسان عن تمثيلية الجبهة ببروكسيل، قد أجمع على ضرورة تكثيف الجهود من أجل دعم أكثر لجبهة البوليساريو الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي، ولكفاح الشعب الصحراوي لافتكاك حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

و أضافت الوكالة، أن القضية الصحراوية وضعت على طاولة الأشغال، حيث قدم الوفد الصحراوي خلال مشاركته، عرضاً مفصلاً عن جديد تطورات القضية الصحراوية،  مشيدا بالدور الذي يمكن للدول الأوروبية، أن تلعبه بهدف تمكين الشعب الصحراوي، من حقه في تقرير المصير والاستقلال، وذلك عن طريق إجراء استفتاء عادل ونزيه و شفاف.

حورية سعداوي

 

23 أكتوبر، 2022

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