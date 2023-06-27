المنتجات البترولية متوفرة عبر كامل محطات “نفطال” أيام عيد الأضحى

اكدت الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات النفطية (نفطال)، أن جميع المواد البترولية ستكون متوفرة عبر كامل محطاتها ونقاط البيع التابعة لها خلال ايام عيد الأضحى المبارك.

وحسب بيان للشركة فيمكن تحديد الموقع الجغرافي لهذه المحطات عبر “تطبيق نفطال خدمات

وجاء في نص البيان أن :“نفطال تعلم زبائنها الكرام انه خلال ايام عيد الاضحى المبارك وعلى غرار باقي ايام السنة، ستكون جميع المواد البترولية متوفرة عبر كامل محطاتها ونقاط البيع التابعة لها، التي تبقى مفتوحة 24سا/24سا على مستوى كل القطر الوطني”.

واوضحت الشركة انه يمكن للزبائن تحديد المواقع الجغرافية لمحطات البنزين ونقاط البيع القريبة منهم عبر “تطبيق نفطال خدمات”، والذي يمكن تحميله عبر منصة بلاي ستور (Play Store).

كما بإمكان المستخدمين الحاملين لبطاقة الدفع الالكتروني (البطاقات البنكية والذهبية) التسديد عبر أكثر من 400 محطة خدمات والتي يمكن تحديد موقعها من خلال البحث السريع على التطبيق سابق الذكر.

رمزي أحمد توميات

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