الملتقى الدولي الجزائر-افريقيا… إجماع على تبني رؤية الرئيس تبون بالعمل الافريقي الجماعي للوقاية من النزاعات و تسويتها

أجمع المشاركون في الملتقى الدولي الموسوم بـ“الجزائر وإفريقيا ذاكرة مشتركة، مصير واحد ومستقبل واعد”، المنظم بفندق الأوراسي، من قبل وزارة المجاهدين وذوي الحقوق بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وبمشاركة الجمعية الدولية لأصدقاء الثورة الجزائرية(AIARA)، على تبني رؤية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون, في الالتزام بالعمل الافريقي الجماعي للوقاية من النزاعات و تسويتها في القارة لبلوغ التنمية الاقتصادية و تحقيق الاندماج والتكامل الاقتصادي لإفريقيا تكريسا لمبدأ إيجاد الحلول الافريقية للمشاكل الافريقية.

وأكد المشاركون في هذا الملتقى الدولي، الذي اختتمت فعالياته اليوم الأربعاء، على ضرورة الاستمرار في تبني و دعم كل القضايا العادلة في العالم ودعم الشعوب المضطهدة كمبدأ تفرضه ذاكرة الاوفياء والشرفاء من أحرار افريقيا و العالم، وذلك من خلال مواصلة دعم حق كل من الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمته القدس الشريف، والشعب الصحراوي في قضيته العادلة للتحرر و تمكينه من ممارسة حقه غير القابل للتصرف و التقادم في تقرير مصيره.

كما شدّد المشاركون على ضرورة تعزيز الصلة التاريخية بين الدول الافريقية من خلال برامج و مشاريع تساهم في الحفاظ على التراث المشترك وتوعية الأجيال الجديدة، وفتح قسم للدراسات الافريقية على مستوى المركز الوطني للدراسات والبحث في المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954، بهدف تعزيز التعاون بين الدول الافريقية لدراسة وتحليل قضايا الذاكرة الافريقية المشتركة.

وخلص هذا الملتقى بالاتفاق على إنشاء موسوعة تاريخية لتعزيز الذاكرة المشتركة والمسار التاريخي للقضايا المشتركة وتؤسس لرؤية مستقبلية جامعة تحقق تطلعات الشعوب الافريقية في تنمية الوعي الافريقي، وكذا تحويل هذا الملتقى إلى منتدى افريقي باسم منتدى الذاكرة الافريقية لتواصل الأجيال يعقد بشكل دوري في الدول الافريقية.

كما أوصى المشاركون في هذا الحدث التاريخي، باستحداث قاعدة بيانات تاريخية افريقية تنشر فيها مختلف الأبحاث والدراسات والمخطوطات التاريخية، و إنشاء توأمات بين الحواضر والمدن الجزائرية ونظيراتها الافريقية لدعم أواصر الصداقة بين الجانبين و تبادل الخبرات في مجال التنمية.

هذا وتضمنت التوصيات المنبثقة عن هذا الحدث أيضا، تثمين دور الزوايا و الطرق الصوفية الجزائرية في أبعادها الاقليمية و الافريقية و الدعوة الى ضرورة تفعيل هذا الدور في دعم الروابط الثقافية و الدينية بين شعوب القارة الأفريقية.

شرف الدين عبد النور