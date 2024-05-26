المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب يوافق على مقترح الجزائر لدعم فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة
وافق المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، خلال اجتماعه المنعقد، اليوم الأحد، بجنيف، على مقترح الجزائر، المتضمن إدراج فقرة، لدعم فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
و سيتم الإعلان عن ذلك، حسب بيان وزارة الصحة، في الخطاب الرسمي و المشترك، لكل الدول العربية، الذي سيقرأه نيابة عن مجلس وزراء الصحة العرب، الوزير الأردني للصحة، أمام الجمعية العامة للمنظمة العالمية للصحة في جنيف، في الدورة الحالية 77، المنعقدة مابين 25 ماي و 01جوان 2024.
شرف الدين عبد النور