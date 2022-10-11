المفوضية الأوروبية للطاقة: الاتحاد الأوروبي مستعد لمساعدة الجزائر في تطوير طاقاتها الأخرى

أكدت المفوضية الأوروبية للطاقة كادري سيمسون خلال المنتدى الجزائري-الأوروبي لأعمال الطاقة، على أن الاتحاد الأوروبي وضع حدا للاعتماد على الغاز الروسي .

وأفادت كادري سيمسون، في كلمة لها خلال افتتاح المنتدى أن الاتحاد الأوروبي مستعد لمساعدة الجزائر في تطوير طاقاتها الأخرى، مضيفة بالقول:” لدينا ثقة متبادلة في علاقاتنا مع الجزائر”.

كما كشفت ذات المتحدثة، أن 155 مليار متر مكعب من الغاز فقدته أوروبا مبرزة أنها فرصة أمام الجزائر لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي.

ليديا كبيش

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