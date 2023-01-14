المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية يتحصل على براءة اختراع

كشفت سوناطراك أن المعهد الجزائري للبترول التابع للمجمع تحصل على براءة اختراع من المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية (إينابي)٬حسب بيان لمجمع سوناطراك.

وأضاف البيان٬بأن براءة الاختراع نتعلق بتقدير إجمالي الكربون العضوي في مكامن الغاز٬باستخدام أنظمة الانعكاس الزلزالي المتزامن والأنظمة الجينية.

وختم ذات البيان٬بأن العملية التي ابتكرها الأستاذ -الباحث الدكتور واد فل سيد علي من المعهد الجزائري للبترول، ستتيح تنفيذ طريقة جديدة لتقدير إجمالي الكربون العضوي (TOC)، كما سيسمح هذا الاختراع بضبط وقياس إمكانات النفط في مكامن الغاز.

حورية سعداوي

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