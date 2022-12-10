المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة تطيح بشبكة نصب واحتيال على الأشخاص

​ تمكّنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، من تفكيك شبكة وطنية تتكون من 05 أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم بين 31 و59 سنة، متورطين في قضية النصب والاحتيال، تبييض الأموال وانتحال صفة.

العملية التي تمت تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، أسفرت عن ضبط واسترجاع صكين (02) بنكيين بقيمة 03 ملايير و7 مئة مليون سنتيم ومبلغ مالي قدر بـ 5.999.000 دج و(03) مركبات تستعمل في الأعمال الإجرامية.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية، عن تهمة تكوين جمعية أشرار قصد الإعداد لجنح، النصب والاحتيال، تبييض الأموال المتأتية من عائدات إجرامية، انتحال أسماء وألقاب لوظائف حددت السلطة طرف منحها، بالإضافة إلى التهديد بالتشهير.

ش.ن

معجب بهذه: إعجاب تحميل...