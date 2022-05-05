تمكّنت المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، بحر الأسبوع المنصرم، في عمليتين متفرقتين، على مستوى كل من ولايتي سعيدة وقسنطينة، من تفكيك نشاط شبكتين إجراميتين مختصتين في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

العملية الأولى، تمت تحت إشراف السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سعيدة، أسفرت عن توقيف (02) شخصين مشتبه فيهما، مع حجز 24 كلغ و900 غرام من الكيف المعالج، وحجز مركبة كانت تستعمل في نقل المخدرات، فيما لا يزال (02) شخصين في حالة فرار.

العملية الثانية تمت تحت إشراف السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، حيث تم توقيف (03) أشخاص مشتبه فيهم، وحجز 29.880 كبسولة من نوع بريغابالين 300 ملغ و50 ملغ.

تم إيداع المشتبه فيهم رهن الحبس المؤقت عن جنايات القيام بطريقة غير مشروعة بحيازة، عرض للبيع ونقل وتخزين مواد مخدرة بطريقة غير مشروعة، في إطار جماعة إجرامية منظمة باستحضار مركبة ذات محرك – النقل والتخزين، الشراء قصد البيع للمؤثرات العقلية.

ش.ن

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