المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات تحجز 90.000 قرص مهلوس

12 مايو، 2022

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، التي تتمتع باختصاص قضائي وطني، بحر الأسبوع المنصرم، من تفكيك نشاط شبكة إجرامية مختصة في الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية، على مستوى إقليم ولاية الوادي، وحجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قدرت بـ 90.000 قرص من نوع بريغابالين سعة 300 ملغ، وسيارتين سياحيتين كانتا تستعملان في نقل المؤثرات العقلية.

تم تقديم المشتبه فيه الذي يعد الرأس المدبر في الشبكة، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدبيلة التابعة لمجلس قضاء الوادي، الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت عن جناية تهريب مواد صيدلانية على درجة من الخطورة تهدد الأمن الوطني والصحة العمومية.

ش.ن

 

12 مايو، 2022

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