المصادقة على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2019

8 مارس، 2022

صادق اليوم الثلاثاء أعضاء المجلس الشعبي الوطني، بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2019، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس ابراهيم بوغالي.

وعرفت جلسة التصويت حضور 218 نائبا فضلا عن 66 نائبا صوتوا عن طريق الوكالة.

وللتذكير  فإن مشروع قانون تسوية الميزانية لـ 2019 يتضمن عجزا حقيقيا في الميزانية (مع احتساب النفقات غير المتوقعة) بلغ 1457 مليار دج أي ما يمثل 7.13 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

في حين بلغت إيرادات الميزانية الفعلية 6594.65 مليار دج في 2019 أي زيادة بـ2.96 بالمائة مقارنة بإنجازات 2018 التي بلغت 6405.24 مليار دج.

رمزي أحمد توميات

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