المصادقة على مشروع قانون الصحافة الإلكترونية والمكتوبة

صادق اليوم الإثنين نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية.

وأقرت اللجنة المختصة عددا من التعديلات على مشروع القانون الذي قدمه قبل أيام وزير الاتصال محمد لعقاب حيث تبنت تعديلين يخص اعتماد شرط 8 سنوات خبرة في مجال الإعلام بالنسبة لمسؤول النشر في وسائل الإعلام المكتوبة والالكترونية.

كما قام النواب بالمصادقة على الصيغة الجديدة للمادة التي تتضمن منح التصريح للراغبين في إنشاء وسائل الإعلام باعتماد مصطلح فورا.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...