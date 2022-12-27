المصادقة على النص المعدل لقانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما

المصادقة على النص المعدل لقانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الثلاثاء، على النص المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما

وجاء ذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي ، وحضرها وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي, ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.

ويرمي هذا المشروع إلى مواكبة التشريع الوطني للمستجدات الدولية وتكييف المنظومة القانونية بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر, فضلا عن كونه أداة جديدة لحماية الاقتصاد الوطني.

رمزي أحمد توميات

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