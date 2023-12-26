المصادقة على الميزانية السنوية لسوناطراك لسنة 2024

عقدت سوناطراك، أمس الإثنين، طبقا للقانون الأساسي للمؤسسة، جمعيتها العامة العادية، بمقر المديرية العامة للمؤسسة، تحت رئاسة وزير الطاقة والمناجم، وبمشاركة وزير المالية ومحافظ بنك الجزائر وممثل عن رئاسة الجمهورية، بصفتهم أعضاء الجمعية العامة، كما حضر أشغال هذه الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة.

و تمت المصادقة، خلال هذا اللقاء، على الميزانية السنوية للمؤسسة لسنة 2024، وكذا اعتماد مخطط التنمية متوسط المدى المتعلق بسلسلة القيم للفترة 2024 – 2028، لاسيما منها نشاطات الاستكشاف والإنتاج، والنقل عبر الانابيب، والتحويل، والتكرير والبتروكيمياء، فضلا عن النشاطات ذات الصلة بالتشغيل، والمشاريع التطويرية المتعلقة بالرقمنة والتحول الطاقوي،وتلك المتعلقة بتخفيض البصمة الكربونية الناجمة عن نشاطات المؤسسة، حسب بيان سوناطراك.