المصادقة على الميزانية السنوية لسوناطراك لسنة 2024

26 ديسمبر، 2023
المصادقة على الميزانية السنوية لسوناطراك لسنة 2024
عقدت سوناطراك، أمس الإثنين، طبقا للقانون الأساسي للمؤسسة، جمعيتها العامة العادية، بمقر المديرية العامة للمؤسسة، تحت رئاسة وزير الطاقة والمناجم، وبمشاركة وزير المالية ومحافظ بنك الجزائر وممثل عن رئاسة الجمهورية، بصفتهم أعضاء الجمعية العامة، كما حضر أشغال هذه الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة.
و تمت المصادقة، خلال هذا اللقاء، على الميزانية السنوية للمؤسسة لسنة 2024، وكذا اعتماد مخطط التنمية متوسط المدى المتعلق بسلسلة القيم للفترة 2024 – 2028، لاسيما منها نشاطات الاستكشاف والإنتاج، والنقل عبر الانابيب، والتحويل، والتكرير والبتروكيمياء، فضلا عن النشاطات ذات الصلة بالتشغيل، والمشاريع التطويرية المتعلقة بالرقمنة والتحول الطاقوي،وتلك المتعلقة بتخفيض البصمة الكربونية الناجمة عن نشاطات المؤسسة، حسب بيان سوناطراك.
شرف الدين عبد النور
26 ديسمبر، 2023

مقالات ذات صلة

هذا ما قاله وزير التجارة عن ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية والمواد الاستهلاكية

4 سبتمبر، 2023
الفريق أول السعيد شنقريحة يستقبل مدير المصلحة الفدرالية للتعاون العسكري والتقني لفدرالية روسيا

الفريق أول السعيد شنقريحة يعزي في وفاة اللواء المتقاعد ذيب مخلوف

7 أغسطس، 2023

وزير الصحة: ملتقى تجديد المنظومة الصحية حجرة أساس للقضاء على معاناة المريض

8 يناير، 2022
عاجل/ قبول الوساطة الجزائرية الرامية لحلحلة الوضع بالنيجر

وزارة الخارجية: الجزائر تساند ترشح السعودية لاحتضان مونديال 2034

23 أكتوبر، 2023
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: