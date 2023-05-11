المصادقة على المادة 22 من قانون الإعلام

المصادقة على المادة 22 من قانون الإعلام

صادق أعضاء اللجنة متساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان بالإجماع على الصياغة الجديدة للمادة 22 محل الخلاف من القانون العضوي للإعلام.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، فقد تمت المصادقة على التقرير التمهيدي الذي أعد بخصوص هذا التعديل.

وجاء في نص البيان: “عقدت اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان حول المادة 22 محل الخلاف من القانون العضوي المتعلق بالإعلام. اجتماعا بمقر المجلس ترأسه أحمد مواز، رئيس اللجنة”.

وحسب ذات البيان، فإن الاجتماع خصص لدراسة المادة محل الخلاف وذلك بحضور ممثلي الحكومة، وزير الاتصال محمد بوسليماني، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.

وفي مستهل الاجتماع، ذكر مواز، بـالمادة الدستورية والقانون العضوي الناظم لهذا الاجتماع. وعقب نقاش ودراسة مستفيضة صادق أعضاء اللجنة بالإجماع على صياغة جديدة للمادة 22 محل الخلاف من القانون العضوي للإعلام، وكذا التقرير التمهيدي الذي أعد بخصوص هذا التعديل.

رمزي أحمد توميات

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