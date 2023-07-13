صادق أعضاء مجلس الامة، اليوم الخميس، على الصيغة الجديدة للمادة 22 محل الخلاف من نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام.

و تنص هذه المادة على أنّ “الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي، يمارس نشاطه بموجب اعتماد مسبق، وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.

وجرت عملية التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس صالح قوجيل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وأعضاء من الحكومة، لاستكمال مسار المصادقة على القانون العضوي المتعلق بالإعلام بأكمله بعد إعادة صياغة هذه المادة.

وأوضح وزير النقل، يوسف شرفة عقب التصويت، أنّ دور الإعلام لا يقتصر على نقل الخبر ونشره فحسب، وإنما يتعاداه لصناعة الرأي العام بكل مسؤولية وإخلاص بما يخدم المجتمع ويحافظ على مقوماته ومكتسبات الوطن.

وقال شرفة أنّه يحق للجزائر أن تعتز اليوم بما قطعته من أشواط في مجال الصحافة وحرية التعبير التي تجسدت من خلال وضع نصوص تكرس حقوق الصحفي والمواطن في إعلام مهني وصادق.

واضاف ذات المتحدث بالقول: “ان المصادقة على المادة 22 محل خلاف في قانون الإعلام منّ مزاولة النشاط الإعلامي لحساب وسيلة إعلامية أجنبية قد “يكتسي طابعا مؤقتا “صحفي مبعوث” أو طابعا دائما “مراسلا دائما””.

كما أبرز أنّ الفترة الزمنية التي تستغرقها دراسة ومعالجة طلبات الاعتماد، عمل أساسي في عملية الفصل في هذه الطلبات، ولهذا فقد اكتفت المادة 22 باشتراط حيازة الصحفي الذي يعمل لحساب وسيلة إعلام أجنبية لاعتماد مسبق مع إحالة كيفيات تطبيق هذه المادة إلى التنظيم.

رمزي أحمد توميات

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