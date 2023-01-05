موالفي: المرأة لها دور أساسي في المحافظة على البيئة وهي مسؤولة وتقوم بدور تربوي

5 يناير، 2023

أشرفت اليوم الخميس، وزيرة البيئة والطاقات المتجددة سامية موالفي على توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارة والاتحاد الوطني للنساء الجزائريات

وقالت موالفي، في كلمة لها،:” سنواصل العمل في تعزيز المحافظة على البيئة،  المرأة لها دور أساسي في المحافظة على البيئة وهي مسؤولة وتقوم بدور تربوي”

وأكدت ذات المتحدثة، على أن الدولة تولي أهمية للنهوض بمكانة المرأة في جميع المجالات وتواجدها في كل الاستراتيجيات مع الرجل

وأضافت الوزيرة بالقول :”نحن ندعو للعمل بصفة مشتركة بين الرجل والمرأة خاصة في مجال البيئة تنفيذا للإلتزام العاشر للرئيس تبون” مبرزة أن المرأة الجزائرية نجحت في فرض نفسها في جميع المجالات

كما أشارت موالفي إلى أن المرأة الريفية التي يقارب عددها ثمان ملايين حققت تنمية حقيقية، مضيفة بالقول المرأة تحرك الجبال بعطائها وصمودها و علينا أن نحسس من خلالها بالتربية البيئية

وتابعت وزيرة البيئة قائلة :”بادرنا اليوم بإمضاء الاتفاقية مع الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات لاستغلال قدرات المرأة لإعداد جيل مسلح بالوعي البيئي ويكتسب سلوكيات بيئية ايجابية”.

رمزي أحمد توميات

5 يناير، 2023

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