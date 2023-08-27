المدينة الإعلامية: زيارة عمل تحضيرية للإذاعة الجزائرية

27 أغسطس، 2023

قام اليوم الأحد فريق من الخبراء التقنيين الذين يمثلون وزارة السكن والعمران ومكتبي الدراسات الجزائري والصيني المعنيين بتنفيذ مشروع “دزاير ميديا سيتي”، بزيارة عمل إلى مؤسسة الإذاعة الجزائرية.

وتندرج هذه الزيارة في إطار التحضيرات والإعدادات للدراسات التفصيلية المتعلقة بمشروع المدينة الإعلامية الجديدة “دزاير ميديا سيتي” الذي وضع حجر أساسه رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الإستقلال الأخير في الـخامس جويلية المنصرم.

وعاين هذا الفريق خلال زيارته قاعة العروض الكبرى، ومركز توزيع البث وعددا من الأستوديوهات، أين تلقى شروحات من المسؤولين الإدرايين والتقنيين حول توزيع الاستوديوهات، وفضاءات العمل والتجهيزات المخصصة لكل قناة إذاعية.

هذا وتهدف الزيارة، إلى أخذ صورة توضيحية تسمح بإعداد تصور عصري ومستقبلي لما ستكون عليه فضاءات الإذاعة الجزائرية العصرية بكل قنواتها ومصالحها في المدينة الإعلامية الجديدة.

رمزي أحمد توميات

27 أغسطس، 2023

مقالات ذات صلة

مباحثات جزائرية-روسية في هذا المجال

29 يناير، 2023

حجز أزيد من 8 قناطير من المخدرات المغربية في ظرف أسبوع

5 مايو، 2021

سيتطرق إلى الرواتب ومناصب الشغل…مقتطفات من لقاء الرئيس تبون

22 ديسمبر، 2022

إطلاق خط جوي مباشر بين الجزائر والأردن

21 فبراير، 2023
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: