المدير العام للسجون: 5404 محبوسا يجتازون “البيام” في ظروف ملائمة

5 يونيو، 2023

كشف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج اسعيد زرب. أنه تم تسخير كل الإمكانيات والظروف من أجل إجتياز المحبوسين لشهادة التعليم المتوسط.

وأكد زرب في تصريح له على هامش إشرافه على انطلاق الإمتحانات من مؤسسة إعادة التربية عين فزة بتلمسان، أن كل الظروف مهيأة وفق تنظيم محكم. من أجل إجتياز 5404 محبوس لشهادة التعليم المتوسط بالمؤسسات العقابية على المستوى الوطني.

من بينهم 53 من فئة النساء و 5351 فئة الرجال. يجتازون على مستوى 48 مركز معتمد داخل المؤسسات العقابية من طرف وزارة التربية الوطنية.

ليديا كبيش

5 يونيو، 2023

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