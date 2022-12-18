المدير العام للسجون يعلن عن مشروع خاص بالسوار الالكتروني في الجزائر

المدير العام للسجون يعلن عن مشروع خاص بالسوار الالكتروني في الجزائر

أعلن اليوم، سعيد زرب المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن المشروع القادم للجزائر في تطوير السوار الإلكتروني والذي طبق كعقوبة بديلة لأزيد من 14 سنة.

ونظم المدير العام لإدارة السجون في هذا الشأن، يوما دراسيا حول “العقوبات البديلة”، وهذا بهدف الكشف عن التقنيات و الكفاءات الجزائرية في هذا المجال، وكذا الخروج بتوصيات بخصوص بعض الشروط المقيدة لتطبيق العقوبات البديلة كعقوبة العمل للنفع العام.

و في توضيح له لوسائل إعلام جزائرية عن كيفية العمل للنفع العام، فقد صرح بأنه يجب وضع المحكوم عليهم في مؤسسات عمومية للعمل ساعات إضافية مجانية في إطار إداري خاص، مع المراقبة الدائمة لهم.

أخيرا، ناشد سعيد زرب المدير العام لإدارة السجون، المشرع الجزائري بضرورة تقييم نجاح و فعالية هذا النوع من العقوبات البديلة.

شهيناز عاشور

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