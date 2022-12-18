المدير العام للسجون يعلن عن مشروع خاص بالسوار الالكتروني في الجزائر

18 ديسمبر، 2022
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2022-08-21 09:58:28Z | | ÿ)ÿ+ÿ+ÿUV3#(

أعلن اليوم، سعيد زرب المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن المشروع القادم للجزائر في تطوير السوار الإلكتروني والذي طبق كعقوبة بديلة لأزيد من 14 سنة.

ونظم المدير العام لإدارة السجون في هذا الشأن، يوما دراسيا حول “العقوبات البديلة”، وهذا بهدف الكشف عن التقنيات و الكفاءات الجزائرية في هذا المجال، وكذا الخروج بتوصيات بخصوص بعض الشروط المقيدة لتطبيق العقوبات البديلة كعقوبة العمل للنفع العام.

و في توضيح له لوسائل إعلام جزائرية عن كيفية العمل للنفع العام، فقد صرح بأنه يجب وضع المحكوم عليهم في مؤسسات عمومية للعمل ساعات إضافية مجانية في إطار إداري خاص، مع المراقبة الدائمة لهم.

أخيرا، ناشد سعيد زرب المدير العام لإدارة السجون، المشرع الجزائري بضرورة تقييم نجاح و فعالية هذا النوع من العقوبات البديلة.

شهيناز عاشور

 

18 ديسمبر، 2022

مقالات ذات صلة

تعزيز التعاون الفلاحي بين الجزائر والأرجنتين

24 نوفمبر، 2022

لعرباوي يؤكد: الجزائرية للمياه تتيح امكانية تسديد ديون الفواتير بالتقسيط

7 أبريل، 2021

لعمامرة يلتقي سفراء الدول العربية المعتمدين في الجزائر

22 يناير، 2022

أول رد أسباني عقب قرار الجزائر السيادي بتعليق معاهدة حسن الجوار

9 يونيو، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: