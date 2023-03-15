المدير العام للتلفزيون يأمر بإعادة برمجة مسلسل “أسنسو”  ويُنصِف المتغيّر اللساني الأمازيغي لمنطقة شنوة والظهرة

أمر المدير العام التلفزيون الجزائري، نذيربوقابس، بإعادة برمجة مسلسل “أسنسو” الناطق بالمتغير اللساني الأمازيغي لمنطقة الظهرة وشنوة، ضمن الشبكة البرامجية لشهر رمضان الكريم، بعد أن تمّ إقصاؤه من طرف مديرية البرمجة لأسباب مجهولة.

وأثلج قرار مدير التلفزيون صدور ممثلي المجتمع المدني للمنطقة الناطقة بالمتغير اللساني الأمازيغي بالظهرة وشنوة الذين استنكروا قرار مديرية البرمجة لاقصاء تعسفي لمسلسل نال جائزة البرنامج الأكثر مشاهدة في صنف البرامج الأمازيغية لشهر رمضان الفارط (جائزة هلال التلفزيون). وأبلغوا استنكارهم للمدير العام في رسالة نقلتها شرشال نيوز، غير أنّه لم يتوانى أن أعاد المياه لمجاريها، في موقف نابذ للاقصاء، يعمل على لمّ شمل الجزائريين وجعل المتغيرات اللسانية للأمازيغية عامل وحدة لا تفرقة.

وفور صدور قرار إعادة برمجة المسلسل، شرع الفريق العامل بتصوير حلقاته الجديدة قصد بثّها في الموعد المخصّص لها في المنتصف الثاني من شهر رمضان المبارك، مثمنين قرار المدير العام للتلفزيون الذي أنصفهم وأعاد إليهم الأمل في مواصلة الابداع بمتغيّر لساني أمازيغي لمنطقة يشهد التاريخ على عمقها الضارب في الحضارات التي مرّت بشمال افريقيا والجزائر.

ويعتبر المتغيّر اللساني لمنطقة شنوة والظهرة، أحد المكوّنات الأساسية للأمازيغية في الجزائر، بدءا من شساعة المنطقة التي ينتشر فيها، ورصيدها التراثي المادي واللامادي المرتبط بكلّ الحقب التاريخية التي شهدتها الجزائر، إلى مساهمتها في المقاومة الوطنية منذ معركة سيدي فرج، كما ستظل ثورة بني مناصر شاهدا على أحد أهم روافد ثورة التحرير التي شارك فيها سكان المنطقة منذ لحظاتها الأولى، وساهموا فيها بقوّة ودون تردّد.

وتزخر منطقة شنوة والظهرة في بعدها الأمازيغي بمقدّرات فنية وثقافية هائلة، غير أنّ الفرص لم تكن متوفّرة بالشكل الذي يسمح لها بالبروز لمنح المتغيّر اللساني للمنطقة المكانة الحقيقية كأحد مكوّنات الثقافة الوطنية الراسخة. الأمر الذي جعل العديد من الجمعيات الممثّلة للمجتمع المدني بهذه المنطقة تحتج على قرار سحب برنامج “أسنسو” من الشبكة البرمجية للقناة الرابعة لشهر رمضان، غير أنّ تدخّل المدير العام للتلفزيون العمومي جاء لإنصاف القائمين على المسلسل، وبالتالي انصاف متغير لساني أمازيغي لمنطقة تمسّ عدّة ولايات من الوطن.

وليد بحري

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