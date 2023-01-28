المدير العام للأمن يبحث تبادل الخبرات مع الشرطة الهولندية

حل المدير العام للأمن الوطني فريد بن شيخ، الخميس الماضي، ضيفا على الشرطة الهولندية بالعاصمة أمستردام، بدعوة من نظيره الهولندي هانك فان إِسن.

ووفقا لبيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد حضر اللقاء مدراء مركزيين من المديرية العامة للأمن الوطني ونظرائهم من الشرطة الهولندية، حيث تطرق الطرفان إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى الميادين وتبادل الخبرات بين شرطة البلدين.

وحسب نص البيان، خُصّ الوفد الجزائري بزيارة لبعض المصالح العملياتية للشرطة الهولندية، أين تلقى شروحات وافية حول تنظيم وسير هاته المصالح.

ومن جهته، استعرض وفد المديرية العامة للأمن الوطني التجربة الجزائرية في المجالات المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة والحفاظ على النظام العام. على غرار تسيير وتأمين الأحداث والمواعيد الكبرى.

كما تأتي هذه الزيارة 24 ساعة، بعد تلك التي قادت المدير العام للأمن إلى مقر الإنتربول بفرنسا. وجاء ذلك تلبية لدعوة الأمين العام للمنظمة يورغن ستوك

ليديا كبيش

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