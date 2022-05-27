على إثر وفاة المجاهد، الرئيس السابق لجمعية متقاعدي الأمن الوطني، عميد أول للشرطة المتقاعد نايت عبد العزيز حميمي، اليوم الجمعة 27 ماي 2022، عن عمر ناهز 86 سنة، يتقدم المدير العام للأمن الوطني فريد بن شيخ باسمه الخاص وباسم كافة منتسبي الامن الوطني بتعازيه القلبية الخالصة لعائلة الفقيد، راجين من المولى عزوجل أن يرزقهم جميل الصبر والسلوان في مصابهم الجلل وأن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته.

إنا لله وإنا إليه راجعون

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