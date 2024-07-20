المدير العام للأمن الوطني يُشرف على نهائي كأس الجزائر للشرطة في كرة القدم

المدير العام للأمن الوطني يُشرف على نهائي كأس الجزائر للشرطة في كرة القدم

أشرف المدير العام للأمن الوطني علي بداوي، على نهائي كأس الجزائر للشرطة في كرة القدم، صنف أكابر للموسم الرياضي 2023 – 2024.

وجمع هذا النهائي، الذي أقيم بمناسبة الإحتفالات بالذكرى الـ 62 لتأسيس الشرطة الجزائرية، فريق ممثل عن ناحية الجنوب الغربي بشار وممثل ناحية الشرق قسنطينة، حيث انتهى بفوز فريق ممثل ناحية الجنوب الغربي بشار بضربات الترجيح.

وبالموازاة، أشرفت السلطات المحلية رفقة إطارات المديرية العامة للأمن الوطني على تدشين منشآت ومقرات أمنية عبر مختلف ولايات الوطن.

كوثر .غ