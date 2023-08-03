المدير العام للأمن الوطني يُشرف على مراسم تنصيب المدراء المركزيون الجُدد

أشرف اليوم، المدير العام للأمن الوطني فريد بن شيخ، بمقر القيادة العليا للأمن الوطني، على مراسم تنصيب المدراء المركزيون الجدد ممثلين في، مدير الأمن العمومي، مدير الاستعلامات العامة، مدير الشرطة العامة والرئيس الجديد لأمن ولاية الجزائر العاصمة، حسب ما اورده بيان الشرطة الجزائرية.

وحثّ المدير العام للأمن الوطني خلال مراسم التنصيب التي حضرتها الإطارات السامية للجهاز، على ضرورة مضاعفة الجهود في شتى الميادين، من أجل تحقيق نتائج نوعية على غرار تلك المحققة والتي كانت محل إشادة على المستوى الوطني والدولي، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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