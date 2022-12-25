المدير العام للأمن الوطني في زيارة عمل إلى أمن ولاية وهران

25 ديسمبر، 2022

قام اليوم المدير العام للأمن الوطني، فريد بن شيخ، بزيارة عمل إلى أمن ولاية وهران، حيث وقف على سير وجاهزية المصالح العملياتية للشرطة بالولاية.

وتدخل هذه الزيارة في إطار تنفيذ مخطط عمل المديرية العامة للأمن الوطني لسنة 2022، ومواصلةً لسلسلة اللقاءات التوجيهية لفائدة قوات الشرطة،حسبما أفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وبهذه المناسبة، يضيف البيان، أثنى المدير العام للأمن الوطني، على جهود والتزام قوات الشرطة لأداء مهامهم الدستورية بكل تفان لمكافحة شتى أنواع الجريمة، كما قدم أيضا، توجيهات لضرورة تعزيز المرافقة المهنية والاجتماعية لكل منتسبي الجهاز، بهدف تقديم خدمة أمنية ترقى لتطلعات المواطن وحمايةً الممتلكات.

ش.ن

25 ديسمبر، 2022

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