المدير العام للأمن الوطني في زيارة عمل للمدرسة العليا للشرطة “علي تونسي”

قام المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، صبيحة اليوم الأربعاء، بزيارة عمل وتفقد الى المدرسة العليا للشرطة “علي تونسي”، حيث طاف بمختلف الهياكل البيداغوجية والإدارية للمدرسة، حسب ما أورده بيان المديرية العامة للأمن الوطني.

كما كان للمدير العام للأمن الوطني لقاءً توجيهيا لفائدة الإطارات والمكونين، ألحّ فيه على ضرورة مواكبة التكوين، باعتباره ركيزة أساسية في تأهيل المورد البشري، للتحديات الأمنية التي تواجهها الجزائر، مؤكدا على الحرص الشديد لرفع هذه التحديات وكسب الرهانات، من أجل ضمان خدمة أمنية ترقى لمستوى تطلعات المواطن.

شرف الدين عبد النور

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