المدير العام لأمن الطرق لموريتانيا في ضيافة المديرية العامة للأمن الوطني

15 مايو، 2022

في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الشرطة الجزائرية والشرطة الموريتانية، قام اليوم الأحد 15 ماي 2022، المدير العام لأمن الطرق بدولة موريتانيا اللواء محمد لحريطان، بزيارة إلى بعض المصالح العملياتية للأمن الوطني، بحضور مدير الأمن العمومي، ممثلا للمدير العام للأمن الوطني، رفقة إطارات سامية من الأمن الوطني.

استهل البرنامج، بزيارة مقر مديرية الأمن العمومي، أين استمع المدير العام لأمن الطرق والوفد المرافق له، إلى عرض حول المهام الرئيسية الموكلة للمصالح العملياتية للأمن العمومي في مجال ضمان حماية الأشخاص والممتلكات مدعومة بمعرض تضمن أحدث التكنولوجيات والتطبيقات الذكية للأمن الوطني المستعملة في مجال السلامة والوقاية المرورية.

ليتوجّه بعدها ضيف الشرطة الجزائرية، إلى المدرسة التطبيقية للأمن الوطني ”عبد المجيد بوزبيد” بالصومعة (البليدة)، أين وقف على المقاربة التكوينية المنتهجة بهذا الصرح التدريبي الشرطي، بالإضافة إلى الهياكل البيداغوجية ومختلف الأقسام والمرافق التابعة لها، المختصة في تكوين أفراد الشرطة في مجال الأمن العمومي والسلامة والوقاية المرورية.

في الختام، أعرب المدير العام لأمن الطرق الموريتاني عن إعجابه بالمستوى الاحترافي الذي بلغته الشرطة الجزائرية، مؤكدا أن هذه الزيارة تعد لا محالة سانحة لتعزيز مجالات التعاون والتنسيق الدائم بين شرطة البلدين.

ش.ن

15 مايو، 2022

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