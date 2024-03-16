المديرية العامّة للاتصال برئاسة الجمهورية تُعزّي في وفاة الصحفي عبد الرحمن تيميزار

قدّمت المديرية العامّة للاتصال برئاسة الجمهورية، في بيان، اليوم، تعازيها في وفاة الصحفي عبد الرحمن تيميزار، مدير الجريدة الإلكترونية Algérie -med-info.

و جاء في البيان، “ببالغ الحزن والأسى، تلقت المديرية العامّة للاتصال برئاسة الجمهورية نبأ وفاة المغفور له بإذن الله، الصحفي عبد الرحمن تيميزار، مدير الجريدة الإلكترونية Algérie -med-info”.

و أضاف البيان، “وعلى إثر هذا المصاب الأليم، تتقدم المديرية العامة للاتصال بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى أسرة الفقيد وإلى الأسرة الإعلامية كافة، مع التضرّع إلى المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنّاته.إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

شرف الدين عبد النور

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