المديرية العامة للضّرائب تُطلق موقعها الإلكتروني الجديد

أعلنت المديرية العامة للضرائب، في بيان لها، اليوم، عن إطلاق موقعها الإلكتروني الرسمي الجديد، https://mfdgi.gov.dz، كفضاء عصري للإتصال و التبادل مع مختلف المستعملين يضمن لهم أكثر تفاعلية و سهولة في التصفح.

و يندرج هذا الاهتمام بالموقع الالكتروني حسب ذات المصدر، ضمن مساعي المديرية العامة للضرائب الهادفة إلى وضع المكلفين بالضريبة والمواطنين في محور اهتماماتها، و تقديم معلومات وخدمات تتكيف مع انشغالات المستخدمين.

كما دعت المديرية العامة للضرائب، كافة المستخدمين لإكتشاف مختلف الخدمات الرقمية المقدمة بالإضافة إلى الفقرات الجديدة الخاصة بالجباية.

شرف الدين عبد النور

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