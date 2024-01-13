المديرية العامة للضّرائب تُطلق موقعها الإلكتروني الجديد

13 يناير، 2024

أعلنت المديرية العامة للضرائب، في بيان لها، اليوم، عن إطلاق موقعها الإلكتروني الرسمي الجديد، https://mfdgi.gov.dz،  كفضاء عصري للإتصال و التبادل مع مختلف المستعملين  يضمن لهم أكثر تفاعلية و سهولة في التصفح.

و يندرج هذا الاهتمام بالموقع الالكتروني حسب ذات المصدر، ضمن مساعي المديرية العامة للضرائب الهادفة إلى وضع المكلفين بالضريبة والمواطنين في محور اهتماماتها، و تقديم معلومات وخدمات تتكيف مع انشغالات المستخدمين.

كما دعت المديرية العامة للضرائب، كافة المستخدمين لإكتشاف مختلف الخدمات الرقمية المقدمة بالإضافة إلى الفقرات الجديدة الخاصة بالجباية.

شرف الدين عبد النور

13 يناير، 2024

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