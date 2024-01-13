المديرية العامة للضّرائب تُطلق موقعها الإلكتروني الجديد
أعلنت المديرية العامة للضرائب، في بيان لها، اليوم، عن إطلاق موقعها الإلكتروني الرسمي الجديد، https://mfdgi.gov.dz، كفضاء عصري للإتصال و التبادل مع مختلف المستعملين يضمن لهم أكثر تفاعلية و سهولة في التصفح.
و يندرج هذا الاهتمام بالموقع الالكتروني حسب ذات المصدر، ضمن مساعي المديرية العامة للضرائب الهادفة إلى وضع المكلفين بالضريبة والمواطنين في محور اهتماماتها، و تقديم معلومات وخدمات تتكيف مع انشغالات المستخدمين.
كما دعت المديرية العامة للضرائب، كافة المستخدمين لإكتشاف مختلف الخدمات الرقمية المقدمة بالإضافة إلى الفقرات الجديدة الخاصة بالجباية.
شرف الدين عبد النور