المديرية العامة للضرائب تصدر بيانا هاما

أصدرت اليوم الإثنين، المديرية العامة للضرائب، بيانا هاما حول نظام الضريبة الجزافية الوحيدة، الذي أدرج عليه تعديلات بموجب قانون المالية التكميلي 2022.

وأنهت المديرية العامة للضرائب إلى علم المكلفين بالضريبة الذين يمارسون مهنا غير تجارية، أن قانون المالية التكميلي لسنة 2022 قد أدرج تعديلات على النظام الظريبي المطبق عليهم ،اعتبارا من سنة 2022.

وحسب نص البيان، فإنه وفقا للتدابير الجديدة الواردة في قانون المالية التكميلي لسنة 2022، فإن المكلفين بالضريبة الذين لا يتجاوز مبلغ مداخليهم المهنية السنوية 8 ملايين دينار يخضعون إلى نظام الضريبة الجزافية الوحيدة، مع إمكانية اختيار الخضوع للنظام المبسط للمهن غير التجارية.

كما يتعين على المكلفين بالضريبة المؤهلين للدخول في نظام الضريبة الجزافية الوحيدة، بعنوان سنة 2022، اكتتاب التصريح التقديري (سلسلة ج رقم 12)، في أجل أقصاه 15 أوت 2022، مع الدفع الإجمالي أو المقسط للضريبة الجزافية الوحيدة.

وفي حالة التقسيط، يمكن أن يقوم المتعامل بثلاث دفعات: 50 بالمائة من الضريبة الجزافية الوحيدة السنوية المستحقة، تدفع عند اكتتاب التصريح التقديري في أجل أقصاه 15 أوت الجاري، 25 بالمئة تدفع ما بين 1 و15 سبتمبر المقبل، و25 بالمائة المتبقية تدفع ما بين 1 و15 ديسمبر المقبل.

وكشفت المديرية، أن مبلغ الضريبة الجزافية الوحيدة، المستحقة بعنوان كل سنة، مهما كانت الإيرادات المهنية السنوية المحققة، لا يمكنه أن يكون أقل من 10 الاف دينار (الحد الأدنى من الضريبة) والذي يستوجب دفعه كلية عند اكتتاب التصريح التقديري.

وأضافت المديرية العامة للضرائب أن اكتتاب التصريح النهائي يكون في أجل اقصاه 20 جانفي 2023.

ليديا كبيش

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