المديرية العامة للجمارك: فتح مسابقة للتوظيف الخارجي

20 فبراير، 2023
أعلنت المديرية العامة للجمارك، في بيان لها، على صفحتها الرسمية، عن فتح مسابقة للتوظيف الخارجي، بعنوان السنة المالية 2022 للالتحاق بالشعب التالية:الإدارة العامة، الترجمة، الإعلام الآلي، الإحصاء، الوثائق والمحفوظات، السكن والعمران والصحة العمومية.
وذكر البيان، أنه لتحميل استمارة التسجيل والإطلاع على شروط وكيفيات التسجيل، وكافة المعلومات المتعلقة بإيداع ملفات الترشح، يرجى زيارة الموقع الرسمي للجمارك الجزائرية عبر الرابطين الإلكترونيين التاليين:
حورية سعداوي
20 فبراير، 2023

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