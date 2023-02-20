المديرية العامة للجمارك: فتح مسابقة للتوظيف الخارجي

أعلنت المديرية العامة للجمارك، في بيان لها، على صفحتها الرسمية، عن فتح مسابقة للتوظيف الخارجي، بعنوان السنة المالية 2022 للالتحاق بالشعب التالية:الإدارة العامة، الترجمة، الإعلام الآلي، الإحصاء، الوثائق والمحفوظات، السكن والعمران والصحة العمومية.