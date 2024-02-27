المديرية العامة للجمارك تفتح مسابقة توظيف لهذه الرتب

أعلنت المديرية العامة للجمارك، في بيان لها، اليوم، عن فتح مسابقة للتوظيف، بعنوان السنة المالية 2023.

و تتمثل الرتب المطلوبة حسب ذات المصدر، في مهندس دولة لتكنولوجيات الإعلام والإتصال (على أساس الإختبارات)، تقني سامي لتكنولوجيات الإعلام والإتصال (على أساس الإختبارات)، متصرف (على أساس الإختبارات).

و لتحميل إستمارة التسجيل وكذا الإطلاع على شروط وإجراءات إيداع ملفات الترشح، دعت المديرية العامة للجمارك، إلى زيارة الموقع الرسمي للجمارك الجزائرية عبر الرابطين الإلكترونيين، https://www.douane.gov.dz/spip.php?article541، و https://www.douane.gov.dz/spip.php?article542.

شرف الدين عبد النور

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