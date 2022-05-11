تقدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، بتعازيها القلبية، لعائلة الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة ” الجزيرة “، التي تم اغتيالها صبيحة اليوم برصاص الاحتلال الصهيوني الغاشم.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية:”على إثر استشهاد الصحفية القديرة شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة “الجزيرة”، في دولة فلسطين المحتلة،صباح اليوم، برصاص الاحتلال الصهيوني الغاشم، تتقدم المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بخالص تعازيها، وأصدق عبارات المواساة لعائلة الفقيدة وللشعب الفلسطيني الشقيق، ولأسرة قناة الجزيرة”.

وأضاف البيان :” راجين من المولى العليّ القدير أن يتغمد روحها برحمته الواسعة، ويلهم ذويها جميل الصبر والسلوان”.

معجب بهذه: إعجاب تحميل...