المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تُعزّي في وفاة الصحفي زهير مهداوي

قدّمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، اليوم، تعازيها، في وفاة الصحفي زهير مهداوي، مدير عام يومية “ليكسبريس”.

و قالت المديرية العامة للإتصال برئاسة الجمهورية، “تلقت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، بحزن عميق نبأ انتقال الصحفي زهير مهداوي، مدير عام يومية ليكسبريس، إلى الرفيق الأعلى إثر مرض عضال”.

و أضافت، “وعلى إثر هذا المصاب، تتقدم المديرية العامة للاتصال، بأخلص تعازيها وعميق مواساتها، إلى عائلة الفقيد، وإلى الأسرة الإعلامية كافة، مع التضرع إلى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

شرف الدين عبد النور