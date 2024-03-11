المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزّي في وفاة صحافية جريدة Le Soir أمال بومدين

قدّمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، اليوم، تعازيها، لعائلة فقيدة الأسرة الإعلامية، الصحافية بجريدة Le Soir، أمال بومدين، التي توفيت بعد مرض عضال.

و جاء في بيان رئاسة الجمهورية، “بقلب مؤمن بقضاء الله وقدره، تلقت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية نبأ وفاة المغفور لها بإذن الله، الصحافية بجريدة Le Soir، أمال بومدين، بعد مرض عضال.

وأضاف، “على إثر هذا المصاب الأليم، تتقدم المديرية العامة للاتصال بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى أسرة الفقيدة وإلى الأسرة الإعلامية كافة، مع التضرع إلى المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.إنا لله وإنا إليه راجعون.”

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...