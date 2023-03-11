المديرية العامة للإتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفيين اعمر واعلي و عبد الحميد غربي

قدّمت المديرية العامة للاتصال لرئاسة الجمهورية, اليوم السبت, تعازيها للأسرة الإعلامية في وفاة الصحفيين أعمر واعلي و عبد الحميد غربي, و لعائلتي الفقيدين.

وجاء في رسالة تعزية للمديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية للكاتب الصحفي اعمر واعلي “بقلب مؤمن بقضاء الله وقدره تلقى المدير العام للاتصال برئاسة الجمهورية، وإطارات المديرية”. “نبأ وفاة المغفور له بإذن الله، الكاتب الصحفي أعمر واعلي”.

و”إثر هذا المصاب، تتقدم المديرية وكل إطاراتها إلى ذويه وأسرته الإعلامية بأحر التعازي”. و”أصدق المواساة سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته”. “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما تقدمت ذات المديرية برئاسة الجمهورية، بتعازيها إلى أسرة الفقيد الصحفي في قسم الرياضة بجريدة المجاهد عبد الحميد غربي. وجاء في برقية التعزية “يتقدم المدير العام للاتصال، برئاسة الجمهورية وإطارات المديرية، إلى أسرة الفقيد المغفور له بإذن الله”. “الصحفي في قسم الرياضة، بجريدة المجاهد، عبد الحميد غربي”. و”إلى الأسرة الإعلامية بأصدق التعازي وعميق المواساة، سائلا المولى عزّ وجلّ”. “أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح الجنان”. “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ش.ن

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