المديرية العامة للإتصال برئاسة الجمهورية تُعزّي في وفاة الإعلامي محمد مرزوقي

قدّمت المديرية العامة للإتصال برئاسة الجمهورية، اليوم، في بيان، تعازيها، إثر وفاة الإعلامي والمعلق الرياضي السابق للتلفزيون الجزائري، محمد مرزوقي، الذي توفي اليوم، بوهران، عن عمر ناهز 77 سنة.

و قالت المديرية العامة في بيانها، “بحزن عميق وأسى بالغ، تلقت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، نبأ انتقال الإعلامي والمعلق الرياضي السابق للتلفزيون الجزائري محمد مرزوقي إلى جوار ربه”.

و أضافت، “كان للمرحوم مسار مهني حافل في مجال الإعلام الرياضي، حيث سيبقى صوته المميز محفورًا في ذاكرة الجزائريين”.

و تابعت، “على إثر هذا الفقد الأليم، تتقدم المديرية العامة للاتصال، بعميق مواساتها وتعازيها إلى عائلة المغفور له بإذن الله، وإلى الأسرة الإعلامية كافة، مع التضرع إلى المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنّاته.إنا لله وإنا إليه راجعون”.

شرف الدين عبد النور