المديرية العامة للإتصال برئاسة الجمهورية تُعزّي في وفاة الصحفية حورية عياري

قدّمت المديرية العامة للإتصال برئاسة الجمهورية، تعازيها في وفاة الصحفية حورية عياري، التي توفيت اليوم، بعد صراع مع المرض.

و جاء في بيان المديرية العامة للإتصال، “ببالغ الحزن والأسى، بلغ المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، نبأ وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى، الصحفية حورية عياري، بعد صراع مع المرض”.

و أضاف البيان، “على إثر هذا المصاب، تتقدم المديرية العامة للاتصال، بأخلص تعازيها وعميق مواساتها، إلى عائلة الفقيدة، وإلى الأسرة الإعلامية كافة، مع التضرع إلى المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

و عملت الراحلة في عدة عناوين وطنية، منها (اليوم) التي سطع فيها نجمها لسنوات طويلة، لتنتقل إلى العمل في حقل السمعي البصري، بقناة الشروق، حيث غطت أهم الأحداث الوطنية والسياسية، خلال العشرين سنة السابقة.

شرف الدين عبد النور