المديرية العامة للإتصال برئاسة الجمهورية تُعزّي في وفاة الصحفي إبراهيم سبعون

14 يناير، 2024

قدّمت المديرية العامة للإتصال برئاسة الجمهورية، اليوم، تعازيها في وفاة الصحفي إبراهيم سبعون، رئيس تحرير بالمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري.

و جاء في بيان رئاسة الجمهورية، “تتقدم المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، إلى أسرة الفقيد المغفور له بإذن الله، الصحفي إبراهيم سبعون، رئيس تحرير بالمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، وإلى الأسرة الإعلامية، بأصدق التعازي وعميق المواساة، مع التضرع إلى المولى عزّ وجلّ، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته”.

شرف الدين عبد النور

14 يناير، 2024

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