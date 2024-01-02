المديرية العامة للإتصال برئاسة الجمهورية تُعزّي في وفاة الصحفي و الكاتب أمزيان فرحاني

2 يناير، 2024

قدّمت المديرية العامة للإتصال برئاسة الجمهورية، اليوم، تعازيها لعائلة الفقيد الصحفي والكاتب، أمزيان فرحاني، حسب ما أورده بيان رئاسة الجمهورية.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية، “بقلب مؤمن بقضاء الله وقدره، تلقت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، نبأ وفاة المغفور له بإذن الله، الصحفي والكاتب أمزيان فرحاني”.

و أضاف البيان، “وإثر هذا المصاب، تتقدم المديرية العامة إلى عائلته وإلى الأسرة الإعلامية، بأخلص التعازي وعظيم المواساة، مع التضرع إلى الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان، إنّا لله وإنا إليه راجعون”.

شرف الدين عبد النور

2 يناير، 2024

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