المديرية العامة للأمن الوطني تفنّد خبر انهاء مهام اطارات سامية

24 فبراير، 2023

فنّدت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، تفنيدا قاطعا الخبر الذي تداولته بعض الصحف الوطنية، والمتعلق بإنهاء مهام مدير شرطة الحدود، ورئيس أمن ولاية الطارف.

وأشارت المديرية، في بيان لها، أن هذان الإطاران الساميان للأمن الوطني، غير معنيين بهذه الحركة الجزئية التي مست نهاية هذا الأسبوع بعض المصالح، والتي تندرج ضمن مخطط عمل المديرية العامة للأمن الوطني، في إطار مقاربة تقييمية دورية لإطاراتها على المستوى المركزي، الجهوي والولائي.

وفي الاطار ذاته،  تُعلم المديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الحركة الجزئية، ليست لها علاقة بأي قضية جزائية كما ادَّعته هذه الصحف الوطنية، وما هو إلّا افتراء من نسج ووهم بعض الأقلام الصحفية.

ش.ن

24 فبراير، 2023

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