المديرية العامة للأمن الوطني تعلن فتح مسابقة توظيف في هذه المناصب

3 يناير، 2024

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم، في بيان، عن فتح مسابقة بعنوان سنة 2023، عن طريق الانتقاء ودراسة الملف، للتوظيف حسب احتياجات المصالح.

و تتمثل المناصب المطلوبة، حسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني، في 198 عون متعاقد شبيه (عامل مهني – عون خدمة – سائق – حارس)، بموجب عقود محددة المدة وبالتوقيت الكامل.

كما أفادت المديرية العامة للأمن الوطني في بيانها، بالنسبة للمعنيين بإمكانية تحميل وطبع إستمارة المشاركة في المسابقة والاطلاع على شروط التوظيف، عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الرقمي للشرطة الجزائرية فايسبوك، إنستغرام و إيكس (تويتر سابقا).

شرف الدين عبد النور

3 يناير، 2024

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