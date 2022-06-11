أعلنت المديرية العامة للامن الوطني، في بيان لها، عن تسطير برنامج يخص تأمين سير امتحانات البكالوريا المقرر انطلاقها غدا الأحد عبر كافة التراب الوطني.

وكشف المصدر، انه تم تجنيد المصالح العملياتية لتأمين مراكز الامتحان على مستوى إقليم اختصاصها، مع تسهيل حركة المرور عبر المحاور المؤدية إلى مراكز الامتحانات.

ودعت ذات المصالح، سائقي المركبات لعدم الوقوف والتوقف والركن العشوائي أمام مراكز الامتحانات تفاديا لعرقلة حركة المرور.

كما تجدر الإشارة إلى أن إمتحانات شهادة البكالوريا، دورة جوان 2022، ستنطلق يوم غد الاحد، و ستستمر إلى غاية الخميس المقبل.

ليديا كبيش

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