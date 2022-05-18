المديرية العامة للأمن الوطني تحيي اليوم الوطني للطالب

18 مايو، 2022

وضعت المديرية العامة للأمن الوطني برنامجا لإحياء الذكرى الـ 66 لليوم الوطني للطالب 19 ماي 1956/2022، بهدف المحافظة على الذاكرة الوطنية، من خلال تنظيم العديد من الأنشطة، على غرار محاضرات وندوات تاريخية من تنشيط أساتذة ومؤرخين، وعرض أفلام وأشرطة وثائقية حول الثورة التحريرية، على مستوى مصالح الشرطة عبر كافة التراب الوطني.

كما سيشمل البرنامج، تنظيم زيارات ميدانية لمختلف المتاحف الوطنية، مع مرافقة السلطات الوصية والمجتمع المدني في مختلف الاحتفالات المنظمة بهذه المناسبة.

ش.ن

18 مايو، 2022

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