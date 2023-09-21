المديرية العامة لإدارة السجون و جمعية “إقرأ” توقّعان اتفاقية لإعادة إدماج المحبوسين

وقّعت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والجمعية الجزائرية لمحو الأمية “إقرأ”، ليلة أمس الاربعاء،بالجزائر العاصمة بمقر المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على اتفاقية تعاون.

و جاءت الاتفاقية للمساهمة في عملية ادماج المحبوسين، و هذا بتوقيع المدير العام اسعيد زرب ورئيس جمعية “إقرأ” حسين خليد.

و تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز العمل المشترك وتحديد مجالات التعاون والتكامل بين الطرفين، كما انها قد تقضي على ظاهرة الامية بكل أنواعها (الأبجدية والرقمية). لدى فئة المحبوسين ومساعدتهم على إعادة إدماجهم في المجتمع.

سهام قريمش

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