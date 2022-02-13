أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، بخصوص الخبر الذي نشرته أمسية السبت 12 فيفري 2022، بعض المواقع الإلكترونية والمنسوب للمفتش العام لمصالح الشرطة، بخصوص إقدام والدين بيولوجيين، بإحدى الولايات الغربية للبلاد على بيع أطفالهم الخمسة مقابل مبالغ مالية، إنما يتعلق الأمر بقضية تمت معالجتها من قبل مصالح الأمن الوطني السنة الماضية (2021)، حيث تم البث فيها بتوقيف وتقديم الوالدين أمام الجهات القضائية المختصة، التي أصدرت في حقهما الأمر بالإيداع.

حيث تطرق لهذه القضية المفتش االعام لمصالح الشرطة، يوم الخميس الماضي 10 فيفري 2022، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بالمدرسة العليا للشرطة – علي تونسي، الخاصة بعرض حصيلة نشاطات المصالح العملياتية للأمن الوطني، في سياق الحديث عن أهم القضايا الجزائية التي عالجتها المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2021.

ش.ن

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