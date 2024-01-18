المديرالعام لسونلغاز في زيارة عمل بولاية سيدي بلعباس

قام المدير العام لسونلغاز، مراد عجال رفقة والي ولاية سيدي بلعباس سمير شيباني و الوفد المرافق لهما،عشية امس الاربعاء , بزيارة عدد من المشاريع الطاقوية للولاية , وذلك في إطار تنفيذ ورقة الطريق التي سطرتها المؤسسة لمتابعة مشاريعها الطاقوية المتعلّقة خاصة بتعزيز التموين بالطاقة وتقييم مستوى تنفيذها لإلتزاماتها, وفق بيان أصدرته مؤسسة سونالغاز.

وقام مراد عجال رفقة والي الولاية، في محطته الأولى بوضع حجر الأساس بمشروع المحول رأس الماء 30/60 ميغافولط امبير، والذي يأتي لتحسيس نوعية و استمرارية الخدمة العمومية و تدعيم توزيع الطاقة الكهربائية في المنطقة الصناعية راس الماء والمشاريع الاستثمارية التابعة لها.

كما تم تقديم عرض مفصل عن شبكتي الكهرباء و الغاز في ولاية سيدي بلعباس لأفاق 2030.

وتفقّد الوفد محطة انتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية 12 ميغاواط ،ببلدية تلاغ حيث استمع الوفد إلى عرض مفصل حول خصائص المحطة و قدرتها الانتاجية , و ذلك بالنسبة لمجال الطاقات المتجددة.

وفي بلدية تلموني ، قام المسؤول الأول في سونلغاز، مرفوقا بالوالي باطلاق مشروع ربط 751 مسكن بدوار المحاديد بالغاز الطبيعي حيز الخدمة,ببلدية تلموني.

و بالمناسبة شدّد مراد عجال على ضرورة توخي الحذر و احترام تدابير السلامة فيما يتعلق باستعمالات الغاز، مذكرا ببرنامج تركيبه اجهزة كواشف تسربات أحادي أكسيد الكربون حماية لأرواح المواطنين, حسب ما افاد به البيان.

سهام قريمش

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