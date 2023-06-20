المدية: حجز كمية من المؤثرات العقلية بقيمة 1.5 سنتيم

20 يونيو، 2023

تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة لولاية المدية من الاطاحة بشبكتين إجراميتين تنشطان في مجال الإتجار والترويج بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وحسب بيان لذات المصالح فإن الأشخاص الموقوفين وعددهم ،8 مسبوقين قضائيا من بينهم شخص قاصر، بتهم الترويج للمخدرات وسط أحياء مدينة المدية.

ووفقا لنص البيان، فقد وضعت فرقة “BRI” خطة عملياتية ممنهجة بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، حيث أسفرت العملية عن حجز كمية من المؤثرات العقلية فاقت قيمتها مليار ونصف سنتيم.

وتتمثل المواد المحجوزة في 1334 قرص من مخدر “سيبيتاكس”، 402 قرص من مخدر “اكستازي”، 10 حزم صغيرة من مخدر “كوكايين”، 200 غرام من الكيف المعالج ومبلغ مالي من عائدات التوريج.

وبعد استيفاء الإجراءات اللازمة تم انجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

20 يونيو، 2023

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